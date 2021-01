Gabi Lopes fotos Reprodução

Publicado 15/01/2021 14:39

Após passagem na Globo, a atriz e influênciadora Gabi Lopes está de casa nova. Ela é a mais nova contratada da Record TV, emissora que a escalou para atuar em 'Gênesis' como a personagem Femi, uma concubina do exército do Faraó. Gabi afirma que o convite da emissora aconteceu após um tempo de 'namoro' entre ambas as partes.

"Já tem um tempo que eu e a Record nos namoramos. Já rolaram um convites anteriores, mas como eu estou sempre gravando alguma série, filme e por questão de agenda não conseguimos conciliar. Tem mais ou menos uns dois anos esse namoro e aí finalmente conseguimos conciliar e agora em 2021 a novela estreia", conta a atriz.

Gabi também adiantou um pouco sobre o sua participação na trama bíblica. "Eu faço parte do elenco de Gênesis que tem mais de 300 atores e é a primeira super produção da Record. A minha personagem é a Femi, ela é concubina do exército do Faraó e tá na parte do Egito da novela. Ela tem uma trama bem interessante. Acontece uma coisa bem triste com a personagem que acaba voltando o cenário para ela", adianta, mas sem detalhar muito.