Serginho Picciani e o grupo Vou pro Sereno Divulgação/Diogo Pagnoncelli

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 02:00

'Esse Samba é pra você' é o nome do trabalho de estreia de Serginho Picciani, 47 anos. Ex-vocalista por cinco anos do grupo Dose Certa, o cantor e compositor lança no próximo dia 29 de janeiro, o DVD solo, no seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/c/SerginhoPicciani), com direção geral de Fernanda Santos e direção musical de Julinho Santos. A primeira faixa de trabalho contará com a participação dos integrantes do grupo Vou pro Sereno e será uma compilação de três músicas: 'Clareou', 'Água de Chuva no Mar' e 'Tá Escrito'. O novo trabalho traz ainda cinco faixas inéditas, além de 25 regravações de sucessos como 'Lindo Sonho', 'Pé na Areia', 'Samba de Arerê', entre outros.