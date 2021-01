Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:52 | Atualizado 15/01/2021 17:57

Post de Vivian Amorim Reprodução

Ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (15), para lamentar que não consegue enviar 50 cilindros de oxigênio que ela e os amigos compraram para apoiar hospitais em Manaus, no Amazonas. "Estamos de mãos atadas. Eu e alguns amigos estamos tentando enviar 50 cilindros, mas não conseguimos por conta da logística e transporte", completou.Vivian disse que pode e vai continuar ajudando por outros meios: "Podemos ajudar os profissionais de saúde, famílias e acompanhantes com suprimentos", anunciou para em seguinte completar: "Que loucura é essa que estamos vivendo? Estou com sentimento de impotência horrível. Já vi aqui mil e uma maneiras de poder ajudar, mas as pessoas estão morrendo! Não tem oxigênio! A gente quer comprar e o oxigênio não tem como chegar. A gente precisa de intervenção federal, para que ele chegue o mais rápido possível", disse Vivian em um vídeo publicado nos Stories na quinta-feira (14).