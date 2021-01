Duda Reis reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 18:19

Duda Reis teve as medidas protetivas de urgência contra o ex-noivo, Nego do Borel, aprovadas. A juíza Danielle Galhano Pereira da Silva sentenciou que cantor não poderá se aproximar da atriz nem da família dela e também ter nenhum tipo de contato.



Foram as advogadas criminalistas, a ex-BBB Gizelly Bicalho e Izabella Borges, que representam a atriz, que requisitaram à Justiça na última quinta-feira (14) o direito com base na Lei Maria da Penha. Duda esteve na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher ), em São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra Nego do Borel.

No depoimento polêmico, a atriz acusou o ex-noivo de estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúria, agressões, lesão corporal, transmissão de HPV (infecção sexualmente transmissível) e ameaças de morte para os pais Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros e irmã, Amanda Reis Barreiros, e a própria atriz.