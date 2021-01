Lipe Ribeiro e Yá Burihan Reprodução

Publicado 16/01/2021 16:36 | Atualizado 16/01/2021 16:46

A influenciadora Yá Burihan usou as redes sociais neste sábado (16) para anunciar que ela e seu então noivo, o ex-'Fazenda' Lipe Ribeiro, não estão mais juntos. Ela aproveitou para esclarecer que não se trata de traição da parte do rapaz. "Não, ele não me traiu, eu quem errei com ele e sim, no momento não estamos mais juntos. por favor, respeitem o momento que estamos passando", pediu.

Lipe, por sua vez, se limitou a dizer que em breve deve conversar com seus seguidores para explicar o que vem acontecendo. "Sumi um pouquinho pra minha saude mental. Semana que vem apareço e converso com vocês e explico tudo!"

Lipe e Yá começaram a se relacionar no reality 'De férias com o ex', da MTV. Mas foi em 'A Fazenda' que os dois ficaram noivos. Lipe pediu pessoalmente a mão de sua então namorada em casamento em rede nacional, no momento em que ela visitava a sede do reality antes da final.