Lorena Improta Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:24

Lorena Improta surpreendeu seus seguidores no Instagram ao revelar que já foi chamada para a participar do 'BBB'. O convite aconteceu no ano passado, a edição mais famosa dos últimos tempos,mas recusou: "Fui chamada para participar ano passado, mas não aceitei... Acho que eu ia me passar muito lá dentro, né não?", perguntou aos fãs. Será que a noiva de Léo Santana se arrependeu?

A dançarina também lembrou que nesta segunda-feira (18) mostrando fotos e vídeos de quando foi ao 'BB Experience', evento que abriu as portas da casa em primeira mão para influenciadores convidados que apresentaram a casa para os telespectadores. "Há 1 ano atrás estava conhecendo a casa mais vigiada do Brasil! Quem lembra?", escreveu.