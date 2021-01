Lucas Teixeira e Patricia Leitte Reprodução

18/01/2021

Patrícia Leitte, sétima eliminada e com 94,26% dos votos do 'BBB18', recebeu uma enxurrada de perguntas e comentários maldosos ao assumir um novo romance menos de um mês após terminar um noivado de quatro meses. "Não traí', garantiu a influenciadora ao explicar a rapidez como virou a página da vida sentimental.

O eleito atual é o médico Lucas Teixeira, que ganhou declarações de amor da ex-BBB nas redes sociais. Ele também se declarou. Os internautas fizeram as contas, já que Patrícia anunciou o fim do noivado com Yago Lanes, no final de dezembro e eles já até moravam juntos em Fortaleza, no Ceará. "Na velocidade da luz", escreveu uma seguidora. "A fila não andou, ela decolou", opinou outra e Patríca quis responder cada pergunta sobre o novo romance: "Já estava sozinha. Não traí e nem enganei ninguém".