Durval Lelys Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 05:00

O cantor Durval Lelys esta preparando uma nova música e, irreverente como sempre costuma ser, criou o personagem 'Bruxolino'. A canção se chama 'Espelho, espelho meu' e seria lançada no Carnaval deste ano. No entanto, como não teve a tradicional folia de verão, a música ainda não tem previsão para chegar às plataformas digitais. No final da nova faixa, o artista pergunta ao espelho: "Espelho, espelho meu, existe algum cantor mais bonito do que eu?" O espelho então responde: "Sim, mestre, Luan Santana, Alok e Leo Santana. Bem humorado, ele então retruca: "Espelho ordinário, vou te quebrar."