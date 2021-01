Selo comemorativo de John Lennon Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 05:00

A coluna não entendeu bem a homenagem que o Museu da Imagem e do Som e os Correios de São Paulo resolveram fazer para John Lennon no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Até porque o ex-beatles não era paulista, ele nasceu em Liverpool, no Reino Unido, mas vai ganhar uma exposição de fotos e um selo comemorativo. Serão 400 mil unidades da marca postal de uma tiragem única e distribuídas pelas capitais brasileiras.