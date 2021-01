Thyago Furtado Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 03:16

Depois de 100 mil plays nas plataformas com a música 'At Least', Thyago Furtado volta ao indiepop com seu mais novo single, 'Goldmines'. A faixa, que conta com participação de Cassio Vidal, está na trilha do novo filme de Washington Calegari, que tem previsão para maio.



O cantor já lançou um EP com cinco faixas pela Sony Music Brasil e foi considerado artista em ascensão pela revista Glamour. Furts ainda tem trabalhado constantemente nas músicas de seu álbum em português, além de parcerias com DJs renomados no cenário eletrônico. "Amo criar et cantar músicas e os últimos tempos tem sido um prato cheio para focar na arte", conta Thyago, que começou a se apresentar em festivais e até se juntou ao The Week On The Road, em dezembro de 2019, antes da pandemia se instaurar no mundo.



Na nova música de Thyago, em parceria com Cassio Vidal, que já chegou a abrir show de Maite Perroni no Brasil, o artista paulista fala justamente disso: de buscar sua fé e manter seus objetivos - e foi criada durante a pandemia. Ainda em 2021, Thyago vai dar o pontapé no lançamento de suas músicas em português, que farão parte de seu álbum, Labirinto, e será disponibilizado em formato lego (faixa por faixa). Já Vidal está trabalhando em seu EP de estreia, que contará com quatro faixas.