Bruno Guedes Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:34

O ator Bruno Guedes está prestes a estrear o seu primeiro protagonista em Gênesis, nova novela bíblica da Record. Com seis anos de carreira, ele contou detalhes da preparaçã e também revelou a ansiedade que vive para dar vida ao seu personagem. “O frio na barriga é real. Estou realizando dois sonhos: serei protagonista numa novela que, simultaneamente, é a produção de maior investimento da emissora, com mais de 250 atores, 1000 figurantes e muitos dublês. É muita gente envolvida. É o maior projeto da minha carreira. Participar disso realmente tem sido incrível, cada dia mais me sinto grato por participar de algo tão engrandecedor pra mim como pessoa e como ator ”, contou o ator.



Ele contou que recebeu o convite para participar da trama com muita felicidade e também comentou sobre sensação de dividir o papel com o ator Oscar Magrini.



“Estou muito feliz e honrado de estar participando desse projeto tão grande que vai contar o surgimento do mundo. Além disso, tive a chance de trabalhar mais uma vez com o Oscar. A gente já tinha uma sintonia muito grande e estudamos muito a criação dos personagens. Uma vez, ele me contou que ia estudar com os filhos e eu pedi para assistir, fiquei apenas escutando pra entender a transformação do nosso personagem ”, revelou o ator que viverá Noé na fase jovem da novela.