Nelson Rubens mostra antes e depois de sua harmonização facial Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:26

Sempre muito bem humorado, o apresentador Nelson Rubens, do 'TV Fama', da RedeTV!, usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para mostrar que está repaginado. O dono do bordão 'Ok ok' compartilhou com seus seguidores um antes e depois de seu rosto e ainda confirmou que está retornando à atração já vacinado.

"Tô voltando vacinado e de nova cara!. Confira aqui: Veeeeeeeeja + antes--> 2020 depois -> 2021. É o talento e a competência da grande revelação de técnica/ harmonizaçã", escreveu o comunicador sobre a recente harmonização facial a qual se submeteu.