Publicado 19/01/2021 15:39 | Atualizado 19/01/2021 17:02

Ex-participante de 'A Fazenda 10', Nadja Pessoa surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto com o seu novo visual e os internautas logo comentaram as mudanças, nesta terça-feira (19). A maioria estranhou o rosto da ex-mulher do cantor Vinicius D'Black e logo suspeitou do uso excessivo dos filtros e aplicativos para retocar a imagem.

"Mulher e esse Photoshop aí ? Ficou bom, não!", escreveu um seguidor." Amada! Ficou parecendo a boneca da Magazine Luiza", acrescentou o segundo fã e o terceiro completou: "Gente! Essa mulher está ficando outra pessoa. Ela está estranha".

Alguns seguidores até levantaram a hipótese de que algo errado aconteceu em um procedimento estético. No final do ano, Nadja contou que estava fazendo vários tratamentos para levantar a autoestima e dar uma repaginada no visual, pois queria começar 2021 bem diferente. Pelo visto, ela conseguiu!