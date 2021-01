Tiago Leifert Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:39 | Atualizado 19/01/2021 17:01

Acabou o mistério sobre os nomes e os participantes do 'BBB 21'. Nesta terça-feira (19), o diretor Boninho divulga a lista dos brothers que entram na casa mais vigiada do Brasil, na próxima terça-feira (25). Os nomes já começam a ser revelados em instantes, no intervalo do 'Vale a Pena Ver de Novo'. Na atração, repetindo o sucesso da edição passada, os competidores serão divididos em dois grupos: pipoca (anônimos) e camarote (famosos).

Esse é o ‘BBB’ mais longo desde que o reality show que começou na Globo, em 2002, com 100 dias de duração e o vencedor do programa irá levar o prêmio de R$ 1,5 milhão na grande final, prevista para acontecer no dia 4 de maio.

Antes do anúncio oficial, Tiago Leifert confirmou que a apresentação seria ao longo da programação da emissora, de dois em dois, mostrando quem é que vai jogar o 'Big Brother Brasil 2021'.

Os primeiros nomes divulgados foram a rapper Karol Conka e o instrutor de crossfit e personal trainer Arthur. Capixaba, ele foi Mister Espírito Santo e ficou em sétimo lugar no Mister Brasil, em 2016. Já trabalhou na roça, foi servente de pedreiro, fez ladrilho de igreja e jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e na Ponte Preta, mas largou o futebol por conta de lesões.