19/01/2021

Vice-campeão de 'A Fazenda 10', João Zoli deu entrada no Hospital Barra D'or, na tarde desta terça-feira (19), onde deve se internar e passar por uma cirurgia no pé. O modelo quebrou os dedos e acabou recebendo a notícia de que deverá se submeter ao procedimento de emergência. Ele estava na unidade acompanhado por um de seus melhores amigos, o ator Felipe Roque.



Nas redes sociais, Zoli apareceu chorando e lamentou ter que passar por cirurgia. "Tô tentando me recuperar há um tempo pra falar. Vou ter que operar o pé. Tive essa notícia hoje. Se eu sumir mais do que já estou, é devido a isso. Vamos ver quando será a cirurgia ainda, mas foi mais feio do que a gente pensava. A ficha tá caindo ainda, mas vai ficar tudo bem. Foi uma notícia que me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando", disse.