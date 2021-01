Luan Santana e Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:38

Os participantes do 'BBB 21' estão sendo anunciados aos poucos, mas Luan Santana 'entregou' a participação de Fiuk no reality da Globo em uma publicação nas redes sociais antes mesmo do anúncio oficial. O sertanejo postou um vídeo em que aparece cantando com o filho de Fábio Junior nos 'Altas Horas ' e soltou que gostaria de cantar com o amigo dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Se tiver shows no 'BBB', me chama que quero cantar com o @fiuk dentro da casa, igual fizemos no Altas Horas".

Não satisfeito e com a língua bem soltinha, Luan 'vazou' outro nome da lista dos participante do 'Big Brother Brasil': da influenciadora Viih Tube.

se tiver shows no BBB, me chama que quero cantar com o @fiuk dentro da casa, igual fizemos no Altas Horas. pic.twitter.com/KBqMl92Mud — Luan Santana (@luansantana) January 19, 2021