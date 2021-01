Nego Di Reprodução

Publicado 19/01/2021 20:42 | Atualizado 19/01/2021 20:47

O anúncio do nome do youtuber e comediante Nego Di como um dos participantes do 'BBB 21' pegou os fãs do programa de surpresa nesta terça-feira (19). Isso porque o brother do Camarote já falou mal da atração e até de Tiago Leifert. Ano passado, ele reclamou do grupo das 'fadas sensatas' e criticou a eliminação de Felipe Prior. Tem mais: Nego Di fez comentários afirmando que o programa seria manipulado, criticou as roupas, cabelo e acessórios de Manu Gavassi durante o confinamento e pegou pesado contra o apresentador: "Tiago Leifert não deveria estar ali".

Nego Di tem 26 anos, é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ficou conhecido nas redes sociais após um áudio viralizar na internet, no qual ele narrava a história real de um assalto que ele sofreu. A partir disso, o comediante começou a ser solicitado a produzir áudios no WhatsApp com a voz de seu personagem, o que o levou a brincar sobre ser “whatsapper”. Nego já teve diversas profissões, entre elas, taxista, garçom, cozinheiro, serviu no Exército e abriu a própria barbearia.