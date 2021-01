Wagner Santiago Reprodução Revista KOBÁ/Marco Alcantara

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:15

O ex-BBB Wagner Santiago é a principal entrevista da edição de janeiro da revista digital Kobá, especializada em religiosidades de matrizes africanas. O tatuador e artista plástico abriu as portas do apartamento, onde mora em Curitiba, para falar sobre a sua espiritualidade e também o uso do chá de ayahuasca nos rituais do Santo Daime.



"Como colecionador de experiências que sou, comecei a conhecer várias fés e as que mais me atraíram foram as de matrizes africanas e, também, puramente brasileiras. Os cultos à natureza, aos campos santos, às vibrações sem nome", revelou Wagner.

"Eu percebi que eu fazia Umbanda desde que eu me entendo por gente. Enquanto conexão com a natureza, musicalidade, com os hábitos. Isso foi uma grande epifania talvez para algo maior", explica Wagner que então passou a trabalhar mais a linha do Santo Daime em suas práticas religiosas.