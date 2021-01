Mari Palma e Phelipe Siani estão noivos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:42

Apresentadores da CNN, Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram nesta quinta-feira (21) que estão noivos. Os dois compartilharam a boa nova com seus seguidores no Instagram. "Muita calma nessa hora! A gente não está mostrando o dedo feio pra vocês. O que a gente tá mostrando são as nossas novas alianças, porque sim, eu tô muito adulta e agora fiquei noiva. Obrigada Phelipe Siani por essa caminhada que tá só começando.Te amo, te amo, te amo", se declarou a jornalista.

Siane também se pronunciou sobre o noivado: "Ela disse sim!!! Então, aqui pra vocês . Sim, a gente tá noivo! E todos os detalhes desse momento perfeito pra gente tão nos nossos canais. São dois vídeos, cada um sobre o próprio ponto de vista! A gente tá muito feliz, gente! Obrigado por todo o carinho que vocês sempre nos dão! A gente vai casar!", disse o apresentador.

O casal compartilhou o vídeo do momento em um vídeo publicado no Youtube. Assista: