Bruno Diegues lança parceria com Mc Hariel Diego Almeida

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:14

De volta aos palcos com o projeto '10 das Antigas', uma releitura de grandes sucessos de sua fase como vocalista do grupo Jeito Moleque, Bruno Diegues gravou seu novo projeto de samba tendo como locação um rooftop em Paraisópolis, São Paulo.



Numa roda de samba, seguindo todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19 e atendendo às normas de distanciamento social, o cantor traz três músicas inéditas e uma regravação no projeto #PagoDiegues, que conta ainda com um representante de peso do universo do funk, MC Hariel. O #PagoDiegues chega a todas as plataformas digitais com direito a clipe no YouTube, em fevereiro.



Crédito: Diego Almeida