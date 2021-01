Karinah Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 02:00

Preocupada com os pacientes da Covid-19 em Manau, que vivem um drama pela falta de oxigênio, a cantora Karinah resolveu participar da mobilização dos artistas e enviará nesta sexta-feira (22), cilindros para ajudar a saúde do estado do Amazonas.

"É uma guerra e não podemos achar que tudo está resolvido. Precisamos continuar unindo forças, mostrar que mesmo sendo uma das classes mais afetadas e sem um plano para socorrer profissionais da cultura e entretenimento, a galera da música e arte em geral estão juntas. Essa conduta nos diferencia, pois, o nosso trabalho é e sempre será para o povo, alegrando, divertindo, fazendo diferença na vida das pessoas", desabafou Karinah.



Morando no Rio de Janeiro, Karinah é uma sambista que flerta com a MPB e o Pop e faz grande sucesso nas redes sociais e nos streamers com lives, onde mostra um repertório mesclando composições inéditas e canções de Alcione, Fundo de Quintal, Dudu Nobre, Xande De Pilares, Sorriso Maroto, entre outros sambistas.