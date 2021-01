Perlla Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 05:00

A coluna soube que Perlla vai inaugurar, na próxima semana, seu primeiro salão de beleza. O empreendimento será em um shopping no bairro de Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O espaço é bem perto dos Estúdios Globo e a cantora tem cuidado pessoalmente da decoração luxuosa que, a princípio, vai atender a parte capilar, manicure e de maquiagem profissional. Perlla tem planos de expandir seu negócio para a área biomédica e funcionar também como uma clínica estética. "Virei empresária, amores!", disse a cantora aos fãs, sem dar detalhes do empreendimento, mas nós descobrimos e o assessor da cantora, Charles Eikee, confirmou a informação.