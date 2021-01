Por O Dia

Em um jogo de perguntas e respostas com seus seguidores no Instagram, Luana Piovani falou sobre sua relação com a atriz Carolina Dieckmann, a quem ela já criticou no passado. Quando questionada se era verdade que ela não se dá bem com Dieckmann, a mãe de Dom, Bem e Liz respondeu: "não se dar bem é exagero. Saberíamos conviver, óbvio! E o que me desagradou nela tem tanto tempo. Evolução, cada um usa como quer", respondeu a loira. Piovani ficou chateada com Carol Dieckmann na época em que falou publicamente sobre ter sido agredida por seu ex-namorado, Dado Dolabella. Na ocasião, há mais de dez anos, Carol Dieckmann sugeriu que Luana e Dado deveriam 'lavar roupa suja em casa'.