Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 05:00

Gracyanne Barbosa falou sobre a decisão do prefeito do Rio, Eduardo Paes, de cancelar o Carnaval de julho: "Pelo cenário de pandemia que temos, entendo a decisão, mas fico bastante preocupada e apreensiva para com todos aqueles que dependem do Carnaval para sustentar suas famílias. A festa gera milhares de empregos direta e indiretamente. Nossa esperança é que vacina chegue o mais rápido possível".