Vera Fischer Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 15:44 | Atualizado 22/01/2021 15:47

Vera Fischer virou Vera Vision e comemorou a chegada do final de semana. Usando a fantasia da Feiticeira Escarlate, super heroína da Marvel, a atriz resolveu brincar com seus seguidores, que recentemente apontaram semelhanças entre a Miss Brasil 1969 e atriz americana Elizabeth Olsen, protagonista da série de Wanda Vision, a primeira série da Marvel Studios. E não é a Disney Canais concordou e chamou Vera para um sessão de fotos de divulgação da produção no Brasil " Sextou, queridos meus! Hoje é dia de Wanda Vision, a primeira série da Marvel Studios, só no Disney +. Pega a Visão", escreveu na foto legenda de uma mostrinha do ensaio, que ela publicou nas redes sociais.

Vera ainda revelou que adorou a brincadeira. "Aconteceu gente! Nunca pensei que um meme pudesse virar realidade! De uma brincadeira minha com alguns jovens Marvets, nasceu a Vera Vision!Pega a Visão!

Amo", explicou.

Publicidade