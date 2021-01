Filipe Ret Reprodução

Publicado 22/01/2021 17:04 | Atualizado 22/01/2021 17:07

O rapper Filipe Ret se pronunciou após ter sido detido com drogas, na noite dessa quinta-feira (21), por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPR) durante uma operação na altura de Rio Bonito. O cantor estava a caminho de Búzios, na Região dos Lagos e foi encontrados 65 g maconha na bagagem. Ele revelou ter recebido voz de prisão dos policiais, conduzido à 119ª DP, onde foi autuado por posse de droga para uso pessoal.

“Eu fui abordado por policiais, estava com uma pequena quantidade de maconha, para uso próprio e os policiais me deram voz de prisão. Eles me falaram que na delegacia iria ter direito a duas ligações e que eu estava preso […] Assinei o artigo de usuário, que também não é a primeira vez que assino, mas ficou tudo bem”, completou Ret nos stories desta sexta-feira (22).

Filipe agradeceu o carinho dos fãs e ainda escreveu no Twitter: "Prenderam o macaco porque estava comendo banana".