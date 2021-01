Luísa Sonza e os amigos Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 18:55

Depois de passar alguns dias quentes com o namorado Vitão na solar ilha de Fernando de Noronha, Luísa Sonza se assustou ao chegar em sua casa, em São Paulo. Isso porque os amigos Rafa Uccman e Lucas Guedez resolveram consertar a porta de entrada do imóvel, que caiu em cima do vidro do corrimão da escada e não quebrou antes dela viajar. A cantora tinha resolvido deixar o reparo para quando voltasse dos dias de descanso ao lado do amado e se surpreendeu com o carinho dos parceiros, apesar de ter achado que estava na casa errada. Luísa foi recebida com balões, faixas e a porta novinha em folha.