Yasmin Brunet Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 05:00 | Atualizado 23/01/2021 10:51

Adepta dos exercícios físicos e do estilo de vida saudável, Yasmin Brunet, de 32 anos, contou que mudou muito a sua rotina durante a pandemia. Ela passou boa parte do tempo de isolamento em Maresias, no litoral de São Paulo, na casa do namorado, o surfista Gabriel Medina. "Parei de me exercitar e a comer sem restrições. Agora é que estou voltando ao meu ritmo normal. Estava sentindo falta", contou. A modelo tem muito em comum com Juliana Paes, Rafa Kaliman e Livia Andrade. Todas essas beldades recorreram aos tratamentos estéticos para deixar o bumbum mais turbinado e arredondado. "Dá para manter essa área do corpo em dia praticando atividades físicas, fazendo dietas, mas aliando com algumas técnicas minimamente invasivas, o desafio fica muito mais fácil", conta a dermatologista Priscila Camara de Camargo, da Clínica Camargo, em São Paulo.