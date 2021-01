Participantes do 'BBB 21' Divulgação / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 05:00 | Atualizado 23/01/2021 10:52

Nem começou e o 'BBB 21' já está envolvido em uma polêmica. Segundo alguns repórteres, que já começaram a trabalhar em cima da notícias do reality show, a produção da atração orientou que os familiares e amigos dos participantes dessem entrevistas somente para veículos do Grupo Globo. Nunca antes, em 20 edições do 'Big Brother Brasil', teve algum caso similar. A emissora diz que desconhece essa informação, mas parentes dos brothers confirmaram a estratégia para vários coleguinhas. Que feio!