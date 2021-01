Pedro Gazolla Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 02:00

O empresário Pedro Gazolla tem seu nome associado ao sucesso quando o assunto são as redes sociais. Ele é quem gerencia as carreiras de alguns influenciadores como Enaldinho, que hoje conta com quase 16 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, e Mateus Pain atingiu números na casa dos milhões em todas as plataforma, e outros nove criadores de conteúdo. "Pode parecer algo fácil, ou uma brincadeira, mas por trás das câmeras há muito trabalho envolvido em todo o processo de criação desses influenciadores. Não são necessários grandes investimentos iniciais, mas é preciso muita disciplina para chamar a atenção de pessoas que tenham o mesmo interesse e gerar valor para seu público”, ensina Gazzola.