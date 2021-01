Janderson Pires e Cacau Protásio Reprodução

Publicado 23/01/2021 13:07

Crise? Que crise! Cacau Protásio usou as redes sociais neste sábado (23) para esclarecer uma confusão, após um texto que ela falava sobre seu casamento com o fotógrafo Janderson Pires. Muitos internautas interpretaram como uma revelação que a união não andava muito bem das pernas.



"São 8 anos no total, com 3 messes fomos morar juntos graças aos conselhos de @fiorellamattheis Graças a Deus nós não estamos em crise!. Postei um texto fofo sobre o casamento e saiu várias matérias que eu e meu amor estávamos em crise, estamos bem gente, só relatei o que acontece com os casais, e com Deus e muito diálogo tudo dá certo!", continuou. "E se precisar uma boa terapia de casal. Meus terapeutas são ótimos. Janderson, eu amo você", assumiu.

Cacau e Janderson se casaram em 2015 e renovaram os votos de casamento em julho de 2020. O texto que gerou a confusão era sobre a rotina de ser casada. "Casamento não é fácil, quando casamos não tem uma enciclopédia para nos ensinar como vai ser, fora que somos pessoas totalmente diferentes, acreditamos em coisas diferentes, e nossos sonhos? Às vezes se cruzam e às vezes não, fora os desgastes diários, aí meu Deus, nessa hora eu quero sumir!", disse. "Bem-vindo ao mundo do casamento, mas tem as coisas boas, boas não maravilhosas, a benção de Deus sobre nós, o nosso querer estar junto, a nossa vontade, as risadas e brincadeiras que só nós fazemos juntos, aí vem também: o amor, parceria, companheirismo, a torcida, as alegrias, a cumplicidade", escreveu a atriz de 'Vai que Cola', do Multishow.





