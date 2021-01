Gusttavo Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 13:30 | Atualizado 24/01/2021 13:34

Mesmo longe viajando com as amigas, Andressa Suita mostra que está de olho em Gusttavo Lima. Na madrugada deste domingo (24), o sertanejo compartilhou cliques ao lado dos seus filhos, Gabriel e Samuel, frutos do seu casamento com a atriz e adivinha quem foi uma das primeiras a comentar a publicação: Suita. Ela deixou dois emojis de rostinhos apaixonados e acabou colocando os fãs enlouquecendo desde que os dois foram flagrados juntos em Angra dos Reis e aumentando ainda mais os rumores sobre uma reconciliação.

Andressa fez 33 anos no dia 21 de janeiro e está comemorando o aniversário com algumas amigas na cidade turística de Pirenópolis, enquanto Gusttavo ficou com as crianças em Goiânia.

Publicidade