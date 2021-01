Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 16:18 | Atualizado 24/01/2021 16:31

A cantora Pocah nem entrou mesmo no 'BBB 21', mas já está preocupada com os mutirões de votos aos seu favor no reality show. Ela revelou durante o 'Diário do Confinamento' da atração direto do hotel, que mentiu para muitas pessoas sobre a sua participação no 'Big Brother Brasil': "Cara, menti para muita gente, a cara nem treme. Não podia contar e as pessoas ficavam mandando, perguntando, e eu falava que não, que isso era mentira", assumiu Pocah, que aproveitou para pedir perdão e ajuda com a torcida das amigas também cantoras como Anitta e MC Rebecca. O trio faz parte de grupo de troca de mensagens.

"A MC Rebecca mandou no nosso grupo [de WhatsApp] tudo o que saía, qualquer especulação de que eu ia participar. Ela falava: 'Você já tá confinada!'. [Respondia:] 'Não tô'. Aí, a Anitta botou: 'Se a Pocah entrar e não falar para a gente, não vou fazer mutirão'. Eu menti, devo me preocupar? [risos] Me perdoem, não desistam de mim, amo vocês e façam mutirão", assumiu Pocah.

