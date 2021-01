Erlan Bastos Divulgação

A briga pela audiência sempre costuma ser muito 'sangrenta' em todo País. Esta coluna vem destacando o desempenho de audiência do 'Balanço Geral Ceará', nos últimos meses, desde a contratação do jornalista Erlan Bastos, que deixou a TV Meio Norte para assinar com a afiliada de Edir Macedo. Afinal, são números realmente impressionantes.



Desde o último dia 18, o Balanço Geral desconhece a palavra derrota. A briga entre SBT (Tv Jangadeiro) e Record (Tv Cidade) no estado sempre foi muito acirrada, mas no último mês, depois de meses crescendo na audiência, o 'Balanço Geral' ultrapassou seu principal concorrente e chegou a ficar na liderança por diversos minutos, abatendo até mesmo a Globo.



Na última quarta-feira (20), o 'Balanço Geral' CE fechou com média de 8.1 durante toda sua exibição. O SBT ficou com 5.0 pontos. Nesta mesma data, Erlan Bastos deixou a atração na liderança por diversos minutos, abrindo margem de quase dois pontos no minuto a minuto. Às 14:24, Record TV teve 9.8 e Globo 8.3 pontos. Também no último dia 20, o tradicional 'Cidade 190', que antecede o BG, fechou com média de 7.5 pontos.



Outro destaque foi na última sexta-feira (22). O 'Cidade 190' fechou com média de 6.1 e 'Balanço Geral' com 7.3 pontos. Ambos na vice-liderança. Vale lembrar que desde o último dia 18, o 'Balanço Geral' vem vencendo a vice-liderança sem perder um único dia.



SUCESSO DE AUDIÊNCIA E MUDANÇA DE FORMATO



O jornalista Erlan Bastos é o apresentador mais jovem das praças que tem a medição do ibope realtime. Com apenas 27 anos, recebeu a missão de tirar o programa - que é queridinho da Record - da terceira colocação. Houve momentos em que a atração chegou a flertar com a quarta posição antes da chegada do profissional. A aposta, por sinal, foi muito assertiva, como mostram os números de audiência. O formato também foi alterado desde então, um outro grande acerto.