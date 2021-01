Karol Conka Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:34 | Atualizado 26/01/2021 16:36

Segundo dia de ‘BBB 21’ e as tretas já começaram, Karol Conka falou com os colegas de confinamento sobre um episódio constrangedor envolvendo Nego do Borel e, consequentemente, o ranço que tem do funkeiro Segundo a artista, o cantor perguntou se ela era homem ou mulher e recebeu uma resposta à altura.



“Ele (Nego do Borel) falou assim ‘Ei, você é igual essa galera estranha? Você é homem ou mulher?’. Aí eu já olhei para ele... você tem que tratar o escroto com escrotidão. Falei: ‘Dá a mãozinha aqui e sente o vaginão’”, contou, provocando os risos dos colegas.



Karol ainda contou que, muitas pessoas já questionaram seu gênero. “Muita gente perguntava se eu era homem ou mulher porque eu era careca, andava com gay. Mas esse tipo de coisa não deveria ser abordada. Se é trans ou gay... Aí depois ele (Nego do Borel) falou ‘você é massa, você é massa’”, completou a artista.



Lucas Penteado estava na cozinha ouvindo o papo e chamou Nego do Borel de hipócrita por suas jogadas de marketing. Rodolffo falou que assistiu os Stories de Duda Reis e que “dava para sacar” quem ele era.



Nego do Borel foi acusado de agressão, estupro e ameaças pela atriz e modelo. Os dois se relacionaram por dois anos e o término foi anunciado no fim do ano passado.