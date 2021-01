Tiago Leifert Reprodução

Publicado 28/01/2021

Parece que realmente Tiago Leifert ainda não se deu conta do problema que o Brasil vem enfrentando. Na noite da última terça-feira, o apresentador do 'BBB21' fez uma comparação, no mínimo, esdrúxula. "A procura por PS5 (videogame) é maior que pela vacina", comentou o comunicador, que até ganhou o produto. É o famoso white people problem (problema de gente branca). Fora da bolha de Tiago, apenas 149 mil pessoas foram vacinadas em uma população de mais de 220 milhões que daria tudo por uma vacina, inclusive trocar a prioridade de um PS5 pela imunização. Pisou na bola, Tiago!