Publicado 28/01/2021 05:00 | Atualizado 28/01/2021 08:48

A polêmica criada por Carlos Bolsonaro em cima da viagem em família de Angélica e Luciano Huck para o Caribe, na ilha Saint-Barth, pode custar alguns dólares a ele. É que o vereador do Rio compartilhou algumas imagens do lazer dos apresentadores da Globo e os criticou por estarem viajando no meio da pandemia - depois de muito pedirem para as pessoas ficarem em casa. Mas ele não sabia que trata-se de conteúdo de uma agência de fotos americana, a Grosby Group. As fotos foram vendidas com exclusividade para um veículo do grupo Globo, ou seja, sem a autorização devida, Carlos Bolsonaro não tinha o direito de replicar os cliques.