Luisa Marilac é a entrevista de Matheus Mazzafera Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:27

No mês da visibilidade trans, o apresentador e YouTuber Matheus Mazzafera, que estreou seu novo projeto audiovisual, o programa ‘Vozes Poderosas’, que visa falar sobre assuntos sociais, apresenta ao público, no próximo domingo, mais um bate papo revelador e potente com Luisa Marilac.



Na conversa, eles falam sobre como foi a vida de Luisa enquanto morava na Espanha, os desafios e preconceitos que as mulheres trans enfrentam quando vão em busca de trabalho e, também, como foi seu processo de transição. "Eu nunca me identifiquei com meu corpo e não suportava estar dentro de um corpo que não era meu. O índice de mortalidade de mulheres trans é trinta e cinco anos. Eu sou uma sobrevivente", afirma Marilac.



Além disso, a artista revela como foi sua infância e que mesmo hoje sendo famosa ainda sofre transfobia. Luisa contou também sobre as conquistas das pessoas trans e como a representatividade é importante e necessária no país que mais mata essa população.