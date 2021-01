Andressa Urach dançando no Tik Tok Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:47 | Atualizado 28/01/2021 14:48

Por essa Andressa Urach não esperava. Após compartilhar um vídeo fazendo uma dancinha da música 'Amor ou o Litrão', no aplicativo Tik Tok, nesta quinta-feira (28), a modelo foi repreendida e duramente criticada por seus seguidores. A maioria deles são evangélicos que apontaram a mudança na loura após ela ter deixado de frequentar a igreja e se demonstraram decepcionados com ela.

"Na hora do desespero grita por Deus", escreveu uma seguidora. "Que decepção, hein. Você não está mais com aquele brilho no olhar como antes. Desculpe!", disse outra. "É, não se escondeu por muito tempo", afirmou uma terceira internauta. Mas também teve quem defendesse Urach: "Meu Deus, quanto julgamento. Quando julgamos alguém, falamos mais sobre nós do que sobre o outro. Livre arbítrio. Cada um segue seu caminho".

Na legenda do vídeo, Andressa revelou que sempre gostou de dançar e disse que não liga para as críticas. "Eu amo dançar! Comecei minha carreira como dançarina do Latino. Sou uma pessoa feliz, amo rir alto, brincar e zoar as pessoas. Visto-me como eu quero e continuo amando Jesus! Obs: Não deixe a amargura das pessoas te contaminar. Nunca liguei para o que as pessoas falam! Imagina agora..."