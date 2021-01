Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:38

Post de Kyra Gracie Reprodução

A assistente desta humilde coluna jura que fecha a boca e faz também reeducação alimentar, mas perder alguns quilos é uma tarefa difícil. O mesmo não se pode dizer de Kyra Gracie. A mulher do ator Malvino Salvador usou as redes sociais para contar que já perdeu 10KG desde o nascimento do filho Rayan, no início de janeiro. "Voltando aos poucos pro meu peso", disse a campeã de jiu jitsu.Recentemente, Kyra mostrou que voltou aos treinos após um período de curto de repouso pelo fim da gestação do terceiro filho do casal. Os dois também são pais de Ayra, de 6 anos de idade, e Kyara, de 4. O ator também é pai de Sophia, de 9 anos de idade, de seu relacionamento anterior com Ana Ceolin.