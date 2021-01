Polícia na casa de Nego do Borel Divulgação

Publicado 28/01/2021 17:17

Após a Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Delegacia da Mulher do Rio, apreender R$ 473 mil em espécie durante mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (28), em dois endereços ligados ao cantor Nego do Borel, o funkeiro se manifestou sobre as apreensões. Segundo ele, sua equipe já está trabalhando para provar que o dinheiro é lícito. Além do montante, também foram apreendidos passaporte, computador, dois celulares e um aparelho de jogos.

"Eu comecei a trabalhar desde muito cedo para ajudar a minha mãe com as despesas da casa. Trabalhei, busquei e graças a Deus conquistei o reconhecimento na profissão que sempre sonhei em ter. Com meu trabalho no funk consegui mudar de vida, ajudar minha mãe, minha avó e até mesmo muitos amigos, além da minha comunidade. Tudo sempre de forma muito honesta, inclusive o dinheiro encontrado na minha casa, em minha ausência, enquanto eu estava a trabalho em São Paulo para compromissos de agenda. Eu e minha equipe já estamos trabalhando para provarmos que o dinheiro é lícito. Estou com a consciência tranquila e ciente de que não há problema algum em guarda-lo em casa. Além disso, estou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento", informa o cantor.



As buscas foram feitas na casa do artista para apurar uma denúncia da modelo Maria Eduarda Reis, ex-noiva de Nego. Ela havia registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, afirmando ser vítima de violência e de ameaças por parte do cantor — ele nega.

Nego do Borel também prestou queixa contra a ex-noiva por injúria, calúnia e difamação. Segundo o cantor, ele está sendo vítima de acusações mentirosas por parte de Duda Reis.