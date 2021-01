Paolla Oliveira Reprodução

Paolla Oliveira fez a temperatura subir em suas redes sociais ao publicar um vídeo nesta quinta-feira (28) sensualizando e requebrando até o chão. Detalhe: com uma garrafinha de água equilibrando na cabeça. A atriz mostrou que tem gingado para dar, vender e alugar. Soltinha e com um vestido que valorizava as suas curvas, ela revelou o que andava fazendo nos bastidores de um trabalho. "Em progresso! Uma garrafa e um tempinho livre", escreveu ela na legenda.



Não demorou muito para que vários internautas comentassem a publicação: "Só uma palavra a dizer 'misericórdia'", brincou uma fã. A segunda questionou "Se alguém pelo menos viu a garrafa na cabeça dela?" e a terceira completou: "Linda e poderosa".