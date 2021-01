Felipe Prior Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:28

O estádio do Corinthians está recebendo nesta semana uma nova atração: uma tirolesa que atravessa o gramado. Torcedor do Timão, o ex-BBB Felipe Prior foi a primeira pessoa a experimentar e se divertir com a novidade nesta quinta-feira (28).

"A sensação foi única. Eu estava muito tempo sem ir aos estádios, por conta dessa pandemia e foi bem legal ver a vista panorâmica da arena lá de cima. Mexe com a adrenalina, mexe com tudo. E quando os jogos estiverem acontecendo eu quero ir de novo, porque vai ser muito legal passar em cima da torcida e também ver a reação dos próprios jogadores em campo", contou Prior.



A Tirolesa Seloko na Neo Química Arena, terá 50m de altura e um percurso de 200m, indo do setor Oeste ao Leste. Durante a fase laranja do Plano São Paulo de contenção à pandemia, a novidade vai funcionar de segunda à sexta. Posteriormente, a previsão é que fique disponível de quarta à domingo.