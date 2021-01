Humberto Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:45

Preocupado com o aumento do números de casos da Covid-19, no Rio, Humberto Martins tirou a tarde desta quinta-feira (28) para fazer um novo exame do coronavírus. O ator ficou aliviado ao receber o resultado negativo depois de 15 minutos de feito o teste no Laboratório Vital, no Recreio. Humberto, que está no ar com a novela 'A Força do Querer', na Globo, fez questão de participar da Campanha Juntos pela Cura, idealizada pelo cineasta Wallace Meirelles