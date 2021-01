Perlla grava clipe da canção 'Cansada de moleque babaca' Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 05:00

Recentemente, Perlla lançou em todas as plataformas digitais a canção 'Cansada de Moleque Babaca', com participação do DJ Créu. Agora, a faixa ganha um clipe que conta com um figurino da funkeira pra lá de sensual. Na letra da música, Perlla dá adeus ao seu passado e a produção musical do Créu trouxe uma batida pra tudo isso virar hit. Por enquanto o videoclipe ainda não tem data para ser lançado.