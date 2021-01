Taty Zatto e Marcelo Braga Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:39

A coluna já havia antecipado que a DJ Taty Zatto e o DJ Marcelo Braga, casal da última edição do 'Power Couple', da Record, celebraram a renovação dos votos de casamento em Pipa, no Rio Grande do Norte. Taty divulgou as fotos da cerimônia e comemorou. "Estamos muito felizes, eu e o Braga, comemorando 18 anos de casados e podendo celebrar com essa renovação dos votos em Pipa, ao lado de amigos queridos", disse a DJ.