Débora Falabella está solteira. A atriz usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para anunciar o fim do relacionamento com o ator, diretor e dramaturgo Gustavo Vaz. Os dois estavam juntos desde outubro de 2019."Eu e Gustavo compartilhamos, afetuosamente, com quem sempre nos acompanha com tanto carinho que seguimos juntos, mas, a partir de agora, apenas como grandes amigos. O que fica é a bonita e importante história que construímos e a certeza de que, em breve, nos encontraremos também em novos projetos profissionais", escreveu a atriz, que foi casada por 12 anos com Murilo Benício.