O senador Romário, do Podemos ARQUIVO/O DIA

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:00

Romário completa 55 anos nesta sexta-feira (29). Ao contrario de anos anteriores, quando que comemorou a data com festas recheadas de amigos e familiares, desta vez Romário optou por celebrar mais uma primavera apenas com um jantar em família e em casa. É que o senador não quer expor a mãe, Manuela Faria, que é do grupo de risco, para evitar que ela seja contaminada pelo novo coronavírus. A coluna deseja felicidades ao ex-jogador.