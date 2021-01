Felipe Titto Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:00

A saída de Marcos Mion ainda causa espanto nos bastidores da Record, mas a direção da casa já trabalha para fechar logo um substituto do apresentador no comando de 'A Fazenda'. Vários nomes começaram a pipocar nos últimos dias e a coluna soube que Felipe Titto foi sondado pela cúpula da emissora. Os diretores perguntaram se o ator estaria disposto a 'abraçar o projeto ' e diante da resposta afirmativa, as duas partes ficaram de sentar para conversar em breve.

Além de ator e empresário milionário, Felipe Titto também joga na posição de apresentador. Ele comandou 'Are You the One? Brasil' e 'Ridículos', na MTV, e o 'Vídeo Show', na Globo.

A coluna procurou a assessoria de Titto que não confirmou nem negou a informação da sondagem feita pela Record.