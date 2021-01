Camila relembra a ingenuidade de Mafalda: "Me joguei de cabeça" Reprodução

Traição não tem perdão no mundo dos negócios e também do entretenimento. Camila Queiroz perdeu seu contrato de longo prazo com a Globo após a descoberta de que ela gravava, em sigilo, com o marido Klebber Toledo a versão nacional do reality 'Casamento às Cegas' para a Netflix. Contratada da emissora da família Marinho desde 2015, a atriz agora só vai trabalhar e receber por obra. Ela já até está reservada para o elenco da novela 'Verdades Secretas 2', de Walcyr Carrasco. Camila foi lançada na televisão e ao estrelato na primeira versão da trama.

Segundo ainda o site Notícias da TV, Camila tinha um contrato longo com a Globo, mas optou por rompê-lo para assinar com a plataforma de streaming. A emissora confirmou que Camila Queiroz não tem mais contrato de longo prazo. "Camila Queiroz está contratada pela Globo para fazer 'Verdades Secretas 2', como obra certa. A atriz não faz mais parte do banco de talentos com prazo longo".

Camila usou o Twitter após a divulgação da notícia: "Gente? Como assim? Eu aqui estudando o texto e me deparo com inverdades sobre verdades", postou a atriz que não falou quais eram as 'inverdades'.